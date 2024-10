Sol volta a aparecer no RS nesta quarta-feira

O tempo melhora no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. A nebulosidade vai diminuir e o sol aparece com nuvens no Estado, embora com períodos de nublado ainda em algumas áreas, especialmente na primeira metade do dia.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 17° e 26° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS. Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove.



Não se descarta precipitação isolada em cidades do Nordeste do Estado, especialmente entre a Serra e o Litoral Norte.

O dia será de temperatura agradável na maioria das localidades gaúchas, mas aquece mais na Fronteira Oeste, no Noroeste e no Norte do Rio Grande do Sul. O vento sopra predominantemente fraco a moderado, mas pode ter algumas rajadas no Litoral Sul.

Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina