Semana começa com sol e frio no Rio Grande do Sul

O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira e aparece em todas as regiões sob efeito de uma massa de ar seco e frio de alta pressão atmosférica.



A previsão do tempo para hoje, segunda-feira 26, é de temperaturas entre 4° e 15° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



De acordo com a MetSul Meteorologia, nuvens ainda se fazem presentes na Metade Leste do Estado, mas em diversas cidades o dia será de tempo muito aberto com amplos períodos de céu claro.



A segunda-feira começa com muito frio e formação de geada na maior parte do interior gaúcho. A temperatura sobe ao longo do dia com a presença do sol, mas a tarde torna a ser fria para o fim de agosto.

Em Porto Alegre, a mínima será de 6ºC e a máxima de 15ºC.



Veja as mínimas e máximas em algumas cidades:



Torres 6ºC / 17ºC

Caxias do Sul 2ºC / 13ºC

São José dos Ausentes -3ºC / 11ºC

Erechim 1ºC / 14ºC

Santa Rosa 0ºC / 17ºC

Uruguaiana 4ºC / 17ºC

Bagé 1ºC / 14ºC

Pelotas 6ºC / 15ºC