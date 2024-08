Borré marca e Inter derrota o Cruzeiro no Beira-Rio por 1 a 0

Dadas as circunstâncias do momento colorado na temporada e também no Campeonato Brasileiro, o Inter ‘goleou’ o Cruzeiro por 1 a 0, no Beira-Rio. Pelo jogo que marcou o retorno de D’Alessandro ao clube e levou mais de 26 mil torcedores abaixo de muito frio, o placar deveria ser maior. Para o que ele significa, porém, isso é o de menos. O fato é que a vitória arrefece a pressão por uma reação, que pode ser confirmada contra o mesmo adversário. Na quarta-feira, as duas equipes se reencontram no Mineirão em partida adiada da 5ª rodada.



Com Fernando de volta à posição original de volante, Vitão ainda no banco e a zaga com Rogel e Mercado, o Inter se mostrou aceso praticamente todo o primeiro tempo. Diante de um adversário em momento anímico oposto e postado no campo defensivo esperando uma hora mais segura para atacar, os gaúchos tinham pressa. A necessidade de buscar o resultado acelerou as ações. No entanto, mesmo com velocidade as jogadas bem tramadas do setor de meio-campo não se completavam com qualidade na frente.



O time colorado teve volume nos primeiros 45 minutos e atacou inúmeras vezes, principalmente pelo lado esquerdo ora com as passagens de Bernabei, ora pela individualidade de Wesley. Na frente, no comando de ataque, de volta depois de quase um mês fora da equipe, Borré foi puro esforço e entrega. E na única chance clara de gol, uma cabeçada com estilo do colombiano parou nas mãos de Cássio. Do outro lado, Rochet não teve muito trabalho também. Defendeu um chute forte de Lautaro Díaz e nada muito além disso.



Roger não mexeu no intervalo e a marcação permaneceu no campo ofensivo forçando a saída de bola dos mineiros. E só o Inter jogou. Logo aos cinco minutos, Borré se aproveitou de uma bola roubada, chutou, Cássio defendeu e no rebote Thiago Maia, desequilibrado, chutou por cima. Precisando da vitória, Alan Patrick foi a campo, também retornando de lesão. No primeiro lance, bateu falta perigosa, mas Borré desviou do alvo. Até que enfim o Beira-Rio respirou aliviado. Fernando achou Tabata livre pelo lado direito e ele cruzou atrás da zaga. Borré, bem posicionado, bateu de primeira com estilo estufando as redes.



O placar a favor e a atmosfera alterada com o gol deram tranquilidade para Valencia entrar. O equatoriano ingressou para pegar carona no entusiasmo do time e da torcida. Aos 37 o atacante quase marcou o segundo, mas Cássio defendeu.



Brasileirão 2024 – 24ª rodada



Inter – Rochet; Bruno Gomes (Rômulo), Rogel, Gabriel Mercado e Bernabei; Thiago Maia (Vitão), Fernando, Bruno Tabata (Bruno Henrique), Gabriel Carvalho (Alan Patrick) e Wesley; Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.



Cruzeiro – Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero (Lucas Silva), Ramiro (Japa) e Matheus Henrique; Lautaro Díaz (Vitinho), Barreal (Arthur Gomes) e Dinneno (Kaio Jorge). Técnico: Fernando Seabra.



Gol – Borré, aos 24 minutos do segundo tempo.



Cartões amarelos – Wesley e Anthoni (Internacional); Lucas Romero e William (Cruzeiro). Árbitro – Matheus Delgado Candançan (SP).



Renda – R$ 367.822,75.

Público – 26.634 torcedores.