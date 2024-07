Sesc Mesa Brasil de Cachoeira do Sul Realiza Doações de Mais de 109 Toneladas de Alimentos no Primeiro Semestre

Cachoeira do Sul, [data] – No primeiro semestre deste ano, o programa Sesc Mesa Brasil de Cachoeira do Sul distribuiu mais de 109 toneladas de alimentos, 11 mil peças de vestuário e 2,2 toneladas de produtos de higiene e limpeza. As doações beneficiaram, em média, 5 mil pessoas de 40 entidades sociais parceiras por mês.



Além das doações, o Mesa Brasil capacitou 125 pessoas em 31 ações educativas, destinadas aos parceiros e entidades sociais vinculadas ao programa. Interessados em contribuir com doações ou em se voluntariar podem entrar em contato com o Sesc Cachoeira do Sul pelo telefone (51) 3722-315.



Sobre o Mesa Brasil – O Sesc Mesa Brasil é uma rede permanente de solidariedade que atua desde outubro de 2003 no Rio Grande do Sul, com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos e reduzir as carências nutricionais da população. Para alcançar essas metas, conta com o apoio de empresas, entidades sociais e voluntários. No Rio Grande do Sul, o programa é realizado pelo Sistema Fecomércio-RS nas cidades de Porto Alegre e Região Metropolitana, Cachoeira do Sul, Ijuí, Erechim, Santa Maria, Rio Grande, e Vales do Taquari e Rio Pardo. Mais informações estão disponíveis no site www.sesc-rs.com.br/mesabrasil.