Sexta-feira de calor intenso antecede chuva forte no RS

O sol brilha entre nuvens sobre todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 14. Em Porto Alegre, o dia será quente e parcialmente nublado. A temperatura pode chegar aos 30ºC.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 23° e 31° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.





O dia quente e seco precede uma sequência de dias de chuva. No fim da sexta, já pode chover no extremo Sul do Estado. A chuva permanece sobre o território gaúcho ao longo da próxima semana, o que traz preocupação em relação ao risco de cheias dos rios.



No sábado, o sol aparece com nuvens em partes do território gaúcho, mas chove desde cedo no Sul. Até o fim do dia, a chuva chega a várias regiões, mas com baixos volumes, no geral. No domingo, a chuva é ampla e será forte em vários pontos do Centro para o Norte gaúcho com marcas de 50 mm a 100 mm, que podem ser ainda maiores em pontos isolados.



De acordo com a MetSul, há risco de alagamentos. No entanto, a maior preocupação está voltada à persistência da chuva na próxima semana, que se somará à chuva de domingo, tendo impacto nos rios.