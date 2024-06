Prefeitura vai ajudar no cadastro e consulta ao Gov.br

A Prefeitura de Cachoeira do Sul, através da Secretaria de Inclusão Social (SMIS), oferecerá auxílio nos próximos dias para as famílias que não estão conseguindo acessar o site Gov.br para cadastro ou consulta do Auxílio Reconstrução. Apesar de não ser uma obrigatoriedade da Prefeitura, a equipe da SMIS, em especial as que atendem nos CRAS, notaram que as pessoas estavam com muita dificuldade com internet, em saber fazer a conta no Gov.br e em acessar o sistema de fato. Por isso, decidiram oferece esta ajuda para que as famílias não sejam prejudicadas.



O atendimento será na sala de entrada da Secretaria de Indústria e Comércio (SMIC), na 15 de novembro, 334. O trabalho será coordenado pelo educador social Daniel Costa, do CRAS Frota, com o auxílio de duas servidoras da Smed (Élida Kiefer e Ariana Nobre da Silva). A expectativa é que o serviço fique disponível por cerca de 15 dias.



Daniel ressalta que a orientação é de que os cidadãos que não conseguem acesso, solicitem primeiramente a ajuda de um familiar. Quando não for possível, que procurem o serviço que está sendo oferecido pela SMIS.



O Auxílio Reconstrução é destinado as famílias desalojadas ou desabrigadas do Rio Grande do Sul que recebem R$ 5,1 mil, em parcela única, para ajudar na recuperação de bens perdidos nas enchentes.



Importante

Ao procurar o serviço, o cidadão deve trazer consigo um celular ativo, que possa receber SMS ou tenha um e-mail com acesso, pois o sistema do Gov.br gera um código de acesso que é enviado para um número de celular ou e-mail.



Serviços prestados pela equipe

* Cadastramento de senha definitiva;

* Atualização de dados pessoais;

* Criação de e-mail para quem não possui celular e/ou e-mail para confirmação de código de acesso;

* Consulta Gov;

* Orientação sobre situação do encaminhamento do benefício;

* Confirmação da solicitação do benefício;

* Orientação de pagamento do benefício.



Local: Rua 15 de novembro, 334, Centro (Secretaria Municipal de Indústria e Comércio/SMIC).



Dias e horários: De segunda a sexta, das 8h às 12h e 13h30min às 17h30min.













Patricia Miranda