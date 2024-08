Sexta-feira encerra semana quente no RS com máximas de 30°C

O Rio Grande do Sul terá nesta sexta-feira mais um dia de tempo firme com muito sol e amplos períodos de céu claro no decorrer do dia. Algumas poucas nuvens devem aparecer em parte do Estado, mas o tempo estará bastante aberto.



A previsão do tempo para amanhã é de temperaturas entre 21° e 28° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



Conforme a MetSul, o dia começa ameno na maioria das localidades, mas com mínimas altas na Metade Oeste.



Uma corrente de vento (leia mais ao lado) traz ar muito quente para o Estado e esta sexta-feira será de calor em diversas localidades com máximas que estarão ao redor ou acima dos 30ºC no Noroeste, Oeste, parte da Campanha, no Centro, vales e Grande Porto Alegre.