Confira os destaques brasileiros desta sexta-feira nos Jogos Olímpicos de Paris-2024

As esperanças de medalha se renovam nesta sexta-feira para o Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Embalado, Hugo Calderano disputa a semifinal no tênis de mesa às 9h30 e pode garantir “ao menos” a medalha de prata na categoria. No boxe, Wanderley Pereira, às 16h36min, encara as quartas de final e também pode confirmar pelo menos um bronze para o Brasil.



Nas quadras, a Seleção Brasileira de basquete enfrenta o Japão às 6h e precisa vencer para sonhar com a classificação. No vôlei, o Brasil enfrenta o Egito também com a necessidade de uma boa vitória para avançar da fase de grupos.





AGENDA DO BRASIL



5h05 – Decatlo: José Fernando Santana



5h (2ª luta) – Judô: Rafael Silva (+100kg), 2ª fase



5h (14ª luta) – Beatriz Souza (+78kg), oitavas



5h15 – Salto em altura: Valdileia Martins, classificação



5h46 – Tiro com arco: equipe mista



6h – Basquete (M) – Brasil x Japão



6h – Natação: Kayky Mota (100m borboleta), baterias



6h40 – Natação: Maria Fernanda Costa (800m livre), baterias



7h – Ginástica de trampolim: Camila Gomes, classificação



7h03 – Natação: Revezamento 4×100 medley misto, baterias



7h05 – Vela: Gabriela Kidd (Ilca 6), provas 3-4



7h13 – Vela: Martine Grael e Sofia Kunze, Skiff, final



7h20 – Vela: Bruno Fontes (Ilca 7), provas 3-4



8h – Vôlei (M) – Brasil x Egito



9h30 – Tênis de mesa: Hugo Calderano x SUE, semifinal



10h30 – Canoagem slalom: Pepê Gonçalves (X1), contrarrelógio



11h18 – Boxe: Jucielen Romeu (-57kg), oitavas



11h40 – Canoagem slalom: Ana Sátila (X1), contrarrelógio



12h – Vôlei de praia: Carol/Bárbara x HOL, fase de grupos



13h – Ginástica de trampolim: Ryan Dutra, classificatórias



13h15 – Salto triplo: Gabriele Santos, classificação



13h55 – Lançamento de disco: Andressa de Morais, classificação



14h45 – Atletismo, 800m feminino: Flávia Lima, 1ª rodada



15h10 – Arremesso de peso: Wellington Morais, classificação



15h20 – Lançamento de disco: Izabela da Silva, classificação



16h – Vôlei de praia: Evandro/Arthur x CZE, fase de grupos



16h36 – Boxe: Wanderley Pereira (-80kg), quartas





AGENDA DE MEDALHAS



4h30 – Tiro Esportivo: Carabina 50m 3 posições



6h – Saltos ornamentais: Trampolim de 3m sincronizado (M)



6h30 – Remo: Dois sem (M)



6h42 – Remo: Dois sem (F)



7h02 – Remo: Skiff duplo peso leve (M)



7h22 – Remo: Skiff duplo peso leve (F)



8h50 – Ginástica de trampolim (F)



9h – Hipismo: saltos por equipes



9h03 – Vela: Windsurf (F)



9h23 – Vela: Windsurf (M)



10h – Badminton: Duplas mistas



11h43 – Tiro com arco: equipes mistas



11h (11ª luta) – Judô: acima de 78kg (F)



11h (14ª luta) – Judô: acima de 100kg (M)



14h – Tênis: duplas mistas



14h30 – Esgrima: Espada por equipes (M)



14h50 – Ginástica de trampolim (M)



15h30 – Natação: 50m livre (M)



15h36 – Natação: 200m costas (F)



15h43 – Natação: 200m medley (M)



16h20 – Atletismo: 10.000m (M)



16h35 – BMX Racing (M)



16h50 – BMX Racing (F)











