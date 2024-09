Sexta-feira será de chuva na maior parte do RS

As nuvens persistem no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira com a atuação de uma frente semi-estacionária e um centro de baixa pressão atmosférica.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 16° e 23° e com possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



Chove no decorrer do dia na maioria das cidades do Estado. Municípios do Oeste podem não registrar precipitação, mas a chuva pode ser forte e com granizo em regiões do Norte e do Nordeste do Rio Grande do Sul.



Com a fumaça ainda em níveis mais altos da atmosfera, permanece a probabilidade de chuva preta (com fuligem junto). A temperatura não muda muito e será outro dia ameno na maior parte das localidades, com frio maior no Sul gaúcho.



Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina

