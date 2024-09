Natália Rosa é Coroada Musa do Esporte em noite de emoção no Derlisão

A escolha da Musa do Esporte marcou a abertura oficial do campeonato municipal de futsal feminino de Cachoeira do Sul, na noite desta quinta-feira, 12 de setembro, no ginásio Derlisão. Onze candidatas representaram seus respectivos times, com destaque para Natália Rosa, do Santa Fé, coroada como Musa do Esporte. Jaimy Soares, do Aliança, e Helen Mendes, do Fênix, foram eleitas princesas. As torcidas empolgadas deram um show de apoio e entusiasmo durante o evento.

Uma homenagem especial foi prestada a Liah Nunes, reconhecida por suas importantes contribuições ao esporte local, especialmente através de seu trabalho junto à ASCAVF. Seu comprometimento com o desenvolvimento do futsal feminino foi celebrado por todos os presentes.

Encerrando a noite, a partida entre AGSI e Águia Dourada terminou com uma vitória expressiva da AGSI por 12 a 0. A torcida do Atlético foi premiada com o troféu de melhor torcida, se destacando pelo apoio vibrante e criativo nas arquibancadas.