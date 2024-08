Sexta-feira terá sol e temperaturas elevadas no RS

O sol aparece no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (16), mas as nuvens aumentam no estado e pode ocorrer chuva isolada em pontos do Oeste e da Metade Sul, principalmente entre a tarde e a noite. Correntes de vento de Norte trazem ar quente para o estado.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 14° e 24° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



Embora o amanhecer comece um pouco frio em várias localidades, aquece rapidamente e o dia terá calor em cidades do Noroeste e do Norte gaúcho. No Sul gaúcho, a temperatura se eleva menos.



As correntes de vento ainda podem trazer grande quantidade de fumaça de queimadas que estão ocorrendo na região amazônica, proporcionando aspecto de névoa e céu acinzentado.



Uma forte onda de calor se instala no Brasil nos próximos dias. Haverá temperaturas perto e acima de 40ºC em vários estados. As temperaturas estarão muito altas em todas as regiões do país (Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul), embora a onda de calor não atinja todos os estados.



O Rio Grande do Sul será um caso à parte. Prevê-se instabilidade a partir deste fim de semana e que vai persistir na semana que vem. Onde se espera calor no território gaúcho é na Metade Norte, principalmente no Noroeste e do Norte do estado. No Noroeste, as máximas na primeira metade da semana podem atingir marcas tão altas quanto 32ºC a 35ºC.



Porto Alegre vai estar na faixa de transição entre o ar quente ao Norte e o tempo mais chuvoso ao Sul, assim que um dia ou outro pode ser ter calor mais forte. O ingresso do ar tropical organiza uma frente quente entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul que deve trazer altos volumes de chuva nos próximos dias no Sul do estado, além do risco de muitos raios e granizo, condições que costumam acompanhar frentes quentes.



Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul