Smed reúne escolas e entidades para orientar sobre o desfile de 7 de Setembro

A Secretaria Municipal de Educação, responsável pelo desfile em homenagem à Independência do Brasil neste sábado, dia 7 de setembro, reuniu nesta quinta-feira (5) as entidades que participarão da atividade para dar orientações gerais.



Trinta e sete entidades cívico-militares descerão a Rua Júlio de Castilhos. A concentração do primeiro grupo começa às 8h30, na Rotatória, e o desfile inicia às 9h. O encerramento acontece na Praça Honorato de Souza Santos. Algumas entidades, como o Asilo Nossa Senhora Medianeira, farão sua dispersão na Rua Juvêncio Soares.



O encerramento da Semana da Pátria 2024 ocorre no sábado, às 17h, na Pira da Pátria. O evento contará com a apresentação do grupo de flauta da AABB, o grupo de danças da Escola Dora Abreu e a entrega de mensagens de paz, além do grupo de dança gaúcha da Escola Taufik Germano.



Apresentação – A apresentação do desfile este ano será feita pela professora Patricia Adolfo e pelo servidor público Sérgio Augusto Ramos dos Santos Júnior.



As orientações:

Estar pronto no horário definido para a concentração de cada pelotão.

Não será permitido o uso de faixas com ofensas ou de cunho político.

As escolas foram orientadas a providenciar lanche e água para os estudantes, caso necessário.

Cuidar o descarte do lixo na concentração e durante o percurso.

A comunidade é orientada a levar cadeiras para ficar mais confortável ao assistir ao desfile.



A estrutura:

Servidores da SMED e de outros setores da Prefeitura estarão na saída (Rotatória) e em pontos específicos do trajeto. A equipe que ficará na saída orientará o posicionamento e a largada de cada entidade. Os que ficarem no trajeto orientarão sobre o distanciamento, buscando evitar longos intervalos entre uma entidade e outra.

Serão disponibilizados três banheiros químicos próximos à Escola Estadual Cândida Fortes Brandão (um masculino, um feminino e um para PCD); outros três ficarão na dispersão, na Praça Honorato de Souza Santos. Na Praça Borges de Medeiros, também há banheiros públicos.

Duas ambulâncias estarão à disposição, caso necessário. Uma ficará na Rotatória, junto ao posto de combustíveis, e a outra ao lado do palanque oficial.



O desfile – Início às 9h



Concentração: 8h30min



1 – Guarnição Federal

2 – 35º Batalhão de Polícia Militar

3 – Brigada Militar – Policiamento Rodoviário

4 – Brigada Militar 2º Pelotão Ambiental – PATRAM

5 – Corpo de Bombeiros

6 – Associação de Veteranos Guerreiros do Exército Brasileiro – 13º Grupo de Artilharia de Campanha General Polidoro

7 – Grupo de Escoteiros Ibiraiaras

8 – Grupo de Escoteiros Leões do Caverá

9 – Coordenadoria da Mulher

10 – Academia Cachoeirense de Letras

11 – Asilo Nossa Senhora Medianeira



Concentração: 9h





12 – Núcleo de Práticas Restaurativas (NUPRA)

13 – Escola Estadual de Ensino Fundamental Angelina Vieira da Cunha

14 – Banda da EMEF Baltazar de Bem

15 – Escola Municipal de Educação Infantil APCRIM

16 – Escola Municipal de Educação Infantil Favo de Mel

17 – Escola Municipal de Educação Infantil Madre Regina Prothmann

18 – Escola Municipal de Educação Infantil Profª Júlia Tavares

19 – Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Azul

20 – Escola Municipal de Educação Infantil Sonho Meu

21 – Escola Municipal de Educação Infantil Trem da Alegria



Concentração: 9h30min





22 – Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Getúlio Vargas

23 – Escola Municipal de Ensino Fundamental Dora Abreu

24 – Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Honorato de Souza Santos

25 – Escola Municipal de Ensino Fundamental Aldo Porto

26 – Escola Municipal de Ensino Fundamental Emília Vieira da Cunha

27 – Grupo de Capoeira da EMEF Dr. Baltazar de Bem

28 – Projeto AABB Comunidade

29 – União Cachoeirense de Associação de Bairros (UCAB)

30 – Banda Marcial Gonçalvense de Cachoeira do Sul

31 – ACJ – Associação de Corrida e Ciclismo do Jacuí

32 – Antigos Cachoeira

33 – Clube Air Cooled Fuqueiros

34 – Deixa Baixo Club

35 – Derreti Baixos Club

36 – Jeep Clube Cachoeira do Sul

37 – Grupo Trilha da Pinga











Texto e fotos: Patricia Miranda