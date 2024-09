Sexta-feira gelada no Rio Grande do Sul

Um centro de alta pressão cobre o Sul do Brasil nesta sexta-feira e garante um dia de tempo firme no Rio Grande do Sul. O sol brilha e o céu estará limpo e claro durante todo o dia.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 9°c e 22°c e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



No decorrer da sexta, especialmente à tarde, nuvens do tipo altas ingressarão no estado. O tempo aberto com ar frio na madrugada favorece um começo da sexta-feira frio em todas as regiões. Há possibilidade de formação de geada em várias cidades durante a madrugada e o amanhecer.

O começo do dia ainda deve ter neblina e nevoeiro em alguns locais. Na parte da tarde, o sol ajuda a subir a temperatura, trazendo uma sensação térmica agradável.

Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul

| Foto: Leandro Maciel / CP