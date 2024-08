STF aprova orçamento próprio de quase R$1 bilhão para 2025

Este aumento ocorre em um contexto em que o Tesouro Nacional identificou o sistema judiciário brasileiro como o mais caro do mundo, com custos que correspondem a 1,6% do PIB ou R$160 bilhões.



Em 2023, os gastos com pessoal no Judiciário somaram R$590 milhões, além de R$117 milhões em encargos e benefícios. Detalhes sobre os custos para 2024 ainda não foram divulgados.



Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Judiciário brasileiro teve um custo recorde de R$132,7 bilhões em 2023, com cerca de 90,2% do orçamento destinado ao pagamento de pessoal.



