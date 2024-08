De virada, Grêmio vence o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Jogando no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), o Grêmio venceu o Fluminense por 2 a 1, na noite desta terça-feira (13), em partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Reinaldo, duas vezes, marcou para o Tricolor gaúcho. Lima descontou para os cariocas. As duas equipes voltam a se enfrentar no Maracanã na próxima terça (20), às 19h. Com a vantagem, a equipe de Renato Portaluppi pode até empatar no Rio de Janeiro que se classifica para a próxima etapa da competição continental. Antes do duelo decisivo, o Grêmio encara o Bahia, neste sábado (17), às 16h pelo Campeonato Brasileiro.



O jogo



Após os dois gols em sua estreia diante do Cuiabá, o dinamarquês Martin Braitwaite iniciou entre os 11 titulares de Renato em Curitiba. Bem marcado, o centroavante pouco contribuiu durante o tempo em campo. A gelada capital paranaense mais uma vez foi casa do Tricolor gaúcho. Com os termômetros marcando oito graus em Curitiba, o primeiro tempo demorou para esquentar. As equipes chegaram a criar, mas os primeiros minutos de jogo não tiveram chances claras de gol.



Somente aos 23 minutos saiu a primeira boa chance pelo lado do Fluminense. Em jogada ensaiada, Samuel Xavier cobrou falta rasteira na área, e Arias apareceu livre batendo de primeira. Marchesín chegou a tocar na bola e Rodrigo Ely tirou em cima da linha evitando o gol. O Grêmio respondeu logo depois. Pavón mandou uma bomba de fora da área, mas a bola foi para fora. A partir daí, o Imortal passou a ter mais posse de bola e a finalizar mais. Dodi, Soteldo e João Pedro tiveram chance de abrir o placar, mas o jogo foi para o intervalo no 0 a 0.



Na segunda etapa, o placar não se manteve zerado por muito tempo. Aos 12 minutos, Ganso cruzou na medida para Lima, que recém havia entrado, dar um voleio para abrir o placar. Disposto a vencer, o Grêmio passou a pressionar buscando o empate e de tanto martelar a defesa adversária, chegou ao empate aos 25 minutos. O árbitro marcou pênalti de Esquerdinha por mão na bola após cruzamento de Soteldo. Reinaldo foi para a cobrança e converteu com uma bomba no ângulo. Seis minutos mais tarde, aos 31, conseguiu a virada com mais um gol de Reinaldo, dessa vez de falta. A bola cruzou toda a área e morreu no gol de Fábio.



Aos 38, em uma cobrança de escanteio, Ganso caiu no gramado reclamando de falta de Rodrigo Ely fora da disputa de bola. Após revisão na cabine do VAR, o árbitro expulsou o zagueiro do Grêmio por agressão. Com um a menos nos minutos finais, o Grêmio se fechou como conseguiu e segurou o resultado, garantindo o 2 a 1 e vantagem no placar para o jogo de volta.



Ficha técnica



— Escalação do Grêmio



Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Pavón (Gustavo Nunes), Cristaldo (Monsalve) e Soteldo (Du Queiroz); Braithwaite (Gustavo Martins). Técnico: Renato Portaluppi



— Escalação do Fluminense



Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Esquerdinha, André, Martinelli (Keno (Lima), Alexsander (Bernal), Ganso; Arias e Kauã Elias (John Kennedy). Técnico: Mano Menezes.



— Arbitragem



Dario Herrera (ARG), Juan Belatti (ARG), Cristian Navarro (ARG) e Silvio Trucco (ARG).