STJD denuncia Inter e Grêmio por causa de sinalizadores em Gre-Nal do Brasileirão

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) denunciou Inter e Grêmio por incidentes ocorridos no clássico Gre-Nal do Brasileirão, realizado no dia 22 de junho, válido pela 11ª rodada, no Couto Pereira, em Curitiba. O julgamento está agendado para ocorrer nesta terça-feira pela manhã.



Os dois clubes foram denunciados pelo artigo 213 do CBJD, por “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto e lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo”, que prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil. Também há a possibilidade de Inter e Grêmio serem punidos com perda de mandos de campo.



A denúncia tem como base a súmula do árbitro Ramon Abatti Abel. Após o gol de Vitão, que decretou a vitória colorada, torcedores do Inter foram responsáveis por “acender e arremessar sinalizadores em direção aos atletas suplentes que se encontravam na zona de aquecimento, não atingindo os referidos suplentes da equipe do Grêmio”. O jogo chegou a ser paralisado por quase dois minutos.



Apesar dos atos tenham sido protagonizados no setor visitante, o Tricolor também foi denunciado por ser o mandante da partida. “Tanto a entidade mandante como a entidade adversária serão puníveis, mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato”, diz o parágrafo segundo do referido artigo do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva).