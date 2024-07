Tatiane D’Avila é a nova rainha da Oktoberfest

Santa Cruz do Sul conheceu neste domingo (30), a nova corte de soberanas da 39ª Oktoberfest. O trio de beldades foi composto pela rainha Tatiane Caroline Voese D’Avila e pelas princesas Nathalia Konzen da Silva e Karoline Ribeiro Klaus. A escolha, que foi marcada pela alegria e emoção, reuniu mais de três mil pessoas no Ginásio Poliesportivo do Parque da Oktoberfest.



A noite que ficará na memória das 15 candidatas iniciou às 19 horas com a apresentação dos comunicadores Sandro Viana e Laura Nobre. Após o vídeo inicial com a designer responsável pelos trajes do concurso, Joana Tornquist, o público conferiu o show Passado, presente e futuro – Honrando as raízes, semeando histórias, celebrando a cultura!, com Camila Piel e Anderson Knak.



Em seguida, a programação contou com a apresentação coletiva das candidatas, que carregaram as bandeiras das diversas Sociedades de Damas e Cavalheiros de Santa Cruz e apresentaram uma belíssima coreografia. Depois, foi o momento de conhecer os sete jurados, que terão a difícil missão de decidir quais beldades vão representar a Festa da Alegria. O público presente também prestigiou, além dos desfiles individuais e coletivos das candidatas, música ao vivo com a Banda Munich. Além disso, as participantes tiveram que responder à tradicional pergunta: Por que você merece ser Soberana da Oktoberfest?.



Um dos momentos mais emocionantes da noite, sem dúvidas, foi a saudação das Soberanas da 38ª Oktoberfest, a rainha Camila Eduarda Schaefer, e as princesas, Marilia Fischer e Daniela Schoeninger. Em seu vídeo de despedida, o trio falou sobre como foi viver o sonho de ser uma soberana da Oktober e agradeceu a receptividade e parceria dos organizadores do evento. Logo após, a torcida da candidata Karoline Ribeiro Klaus ganhou o prêmio de Melhor Torcida. Por fim, as 15 candidatas perfomaram uma coreografia animada e que embalou o público no Ginásio Poliesportivo.



Júri: As Soberanas 39ª Oktoberfest e Feirasul foram eleitas levando em consideração critérios como beleza, simpatia, alegria, desempenho em teste de vídeo, entrevista e desenvoltura ao microfone e na passarela. As candidatas foram avaliadas por sete jurados, sendo eles: o Mister Vale do Taquari CNB, Tiago Muniz, a fundadora e diretora da Ustê Cosméticos e diretora do Grupo Richter, Josi Richter, o jornalista da RBS TV, Juliano Castro, a rainha da 35ª Oktoberfest de Igrejinha, Roberta Klein, o jornalista da TV Record, Jairo Bastos, a baronesa da Fenadoce 2024, Letícia da Rocha, o coordenador geral da programação alusiva aos 200 anos da Imigração Alemã no Brasil, Andreas Hamster, e como coordenador do júri, o promotor de eventos e responsável pelos concursos Garota da Praia RS, Mister RS e Broto RS, Marcelo Soes. A comissão de fiscais foi composta pela juíza de Direito, Lísia Dorneles Dal Osto e pelo representante da OAB – Subseção Santa Cruz do Sul, André Link.



Conheça as soberanas



A rainha Tatiane Caroline Voese D’Avila, 29 anos, é filha de Sonia Maria Voese e Leandro Schoepf D’Avila. Tem 1,67 metro de altura, cabelo loiro, olhos castanhos e veste manequim 36. É pós-graduanda em Direito Ambiental, representa o Flâmula Sport Bar e a J.O Acabamentos.



A princesa Nathalia Konzen da Silva, 26 anos, é filha de Rosvita Maria Konzen da Silva e Janir Martins da Silva. Tem 1,68 metro de altura, olhos castanho-esverdeados, cabelo loiro e veste manequim 38. É analista de administração contratual, trabalha na Rota de Santa Maria e representa a Suitable e a Loja Garagem.



A princesa Karoline Ribeiro Klaus, 27 anos, é filha de Márcia Franco Ribeiro e Jocelei Luís Klaus. Tem 1,66 metro de altura, olhos castanhos, cabelo castanho e veste manequim 40. É maquiadora e trabalha na Dieni Ribeiro Atelier de Beleza. Representa a Bela Casa Materiais de Construção e o Empório Essenza.



Em 2024, a 39ª Oktoberfest e Feirasul vai destacar o Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul e 175 anos em Santa Cruz do Sul, com o tema Celebrando a Imigração Alemã. A festa da Alegria vai ocorrer de 10 a 13, 17 a 20 e 24 a 27 de outubro.













