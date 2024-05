Terça-feira será de chuva, temporais e tempo abafado no Rio Grande do Sul

A terça-feira será de mais um dia de chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. Em algumas regiões o sol chega a aparecer entre nuvens em parte do dia.



Cachoeira do Sul – ⛈chuva intensa ❄21ºC ☀27ºC ☔42.4🌫7 Km/h⬇



Em pontos do Noroeste e do Norte do Estado, porém, o sol se faz presente e não chove hoje.

A instabilidade se concentra no Oeste, no Centro, Sul e Leste gaúcho. Com a atmosfera quente e abundante umidade, o aquecimento forma nuvens carregadas que podem produzir chuva forte a torrencial com alagamentos, além de temporais isolados em que há risco de granizo e vento forte.

Com as aberturas, a temperatura sobe mais e o dia será abafado, com máximas chegando a 30ºC.

Em Porto Alegre, a temperatura deve ficar entre 22ºC e 25ºC.

Confira as mínimas e máximas em algumas regiões:



Cachoeira do Sul 21ºC / 27ºC



Torres 22ºC / 26ºC



Caxias do Sul 21ºC / 25ºC



Erechim 22ºC / 28ºC



Passo Fundo 22ºC / 27ºC



Santa Maria 21ºC / 27ºC



Bagé 20ºC / 25ºC