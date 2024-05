Quatro municípios gaúchos vão construir “cidades provisórias” para receber desabrigados

O governo do Estado está desenvolvendo um projeto para a construção de “cidades provisórias” em quatro municípios que concentram mais de 65% da população desabrigada pelas enchentes. As cidades de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Guaíba receberão essas estruturas temporárias, destinadas a acolher os desabrigados com toda a infraestrutura mínima necessária, até que as políticas de habitação definitiva sejam implementadas.

Essas cidades provisórias oferecerão acomodações para as famílias, além de espaços de uso comum, terão banheiro com chuveiro, cozinha, lavanderia, áreas kids e pets. A montagem dessas estruturas, conforme o gabinete do vice-governador Gabriel Souza, está prevista para ocorrer de forma rápida.

A partir da próxima semana, será iniciada a contratação dos serviços, seguida pela montagem das instalações. No entanto, ainda não há uma data específica para a conclusão, pois a execução depende de diferentes fornecedores. Mais informações devem ser divulgadas pelo governo à medida que as definições forem finalizadas, em conjunto com as prefeituras e parceiros.

Atualmente, áreas indicadas pelas prefeituras estão sendo avaliadas para a construção dessas cidades provisórias. Em Porto Alegre, a área escolhida é o Porto Seco, na Zona Norte. Em Canoas, o Centro Olímpico Municipal (COM) foi apontado como a melhor opção e, inclusive, recebeu a visita do vice-governador Gabriel Souza na terça-feira, dia 14, acompanhado pelo prefeito Jairo Jorge. Em São Leopoldo, a indicação é o Centro de Eventos, enquanto em Guaíba a definição do local ainda está em andamento.











