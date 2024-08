Terça segue com frio e sol no RS

A terça-feira será de sol predominante no Rio Grande do Sul. O dia deve começar com bastante névoa em parte do Estado, especialmente em vales e nas proximidades dos rios na Metade Norte, no Centro, Sul e no Leste gaúcho.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 4° e 17° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



No decorrer do dia, nuvens altas ingressam em parte do território gaúcho, podendo causar chuvas fracas e isoladas na região Noroeste no fim da tarde. O dia mais uma vez começa com muito frio e marcas abaixo de zero em áreas de maior altitude. Pode gear em muitas cidades, principalmente nas Metades Oeste e Norte. A tarde será de temperaturas mais amenas, perfeita para apreciar uma bergamota no sol.



Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul nesta terça-feira: