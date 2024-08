Uninter será responsável pela elaboração da prova de diretores

A Uninter será a universidade responsável pela elaboração e correção das provas que serão aplicadas aos candidatos a direção e vice-direção das escolas municipais de Cachoeira do Sul. A Universidade e a SMEd estabeleceram um acordo de cooperação para a realização do processo seletivo. As inscrições para a prova, que é a primeira etapa da escolha, iniciaram hoje e vão até o dia 6 de setembro.



As provas serão aplicadas no dia 15 de setembro, em uma escola municipal. A divulgação do local de prova acontece no dia 10 de setembro.



Após a prova, os candidatos vão para a etapa da eleição.



A aplicação das provas será de responsabilidade da comissão organizadora da seleção, que receberá os envelopes lacrados da Uninter e fará a abertura no momento da prova, tal qual ocorre em provas de vestibulares e concursos públicos.