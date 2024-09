Terça será de sol entre nuvens e temperaturas agradáveis no RS

O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta terça-feira com períodos de céu claro, mas nuvens devem aparecer no decorrer do período em diversas localidades. Um centro de alta pressão garante o tempo firme.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 11° e 23° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



No começo do dia é provável que se formem nuvens baixas, nevoeiro ou neblina em parte do Estado, especialmente em pontos do Sul e do Leste gaúcho.



O dia começa com temperatura baixa e sensação de frio, mas aquece mais durante a tarde com temperatura agradável. As maiores máximas são esperadas em cidades do Noroeste e do Norte.



Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul: