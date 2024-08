Trabalhador morre ao tentar desatolar trator no interior de Cachoeira do Sul

Um acidente de trabalho ocorrido na tarde desta sexta-feira, 30 de agosto, tirou a vida do trabalhador rural Ari Agne, no Rincão da Guajuvira, zona rural de Cachoeira do Sul. O incidente aconteceu enquanto Agne operava um trator que acabou atolando em uma área de lama.



Segundo informações preliminares, ao tentar remover o trator da lama, Agne acelerou a máquina, que empinou e caiu sobre ele. A força do impacto foi fatal, e o trabalhador morreu no local, antes mesmo que o resgate pudesse ser realizado.



Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram rapidamente acionadas para prestar socorro. No entanto, ao chegarem à propriedade rural, constataram que Ari Agne já estava sem vida. O corpo foi então levado pela Funerária Madre Teresa ao Posto Médico Legal de Cachoeira do Sul, onde será submetido a exame de necropsia para determinar a causa exata da morte.



A Polícia Civil também foi acionada e registrou a ocorrência, iniciando uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente. A morte de Agne, um trabalhador experiente, deixa a comunidade local em choque e levanta questões sobre as condições de segurança no trabalho em áreas rurais.



Este acidente trágico ressalta os riscos envolvidos na operação de maquinário agrícola, especialmente em situações adversas, como o manejo de equipamentos pesados em terrenos acidentados ou lamacentos. A investigação em curso deverá fornecer mais detalhes sobre o que ocorreu e se medidas de segurança adequadas estavam sendo seguidas no momento do acidente.