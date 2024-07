(VÍDEO) Grêmio perde por 2 a 0 para o Cruzeiro e segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro

Jogando em Caxias do Sul (RS), o Grêmio perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro, nesta quarta-feira (10), em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Ramiro e Arthur Gomes. Com o resultado negativo no Estádio Centenário, o Tricolor gaúcho segue na 18ª colocação com apenas 11 pontos e a 3 de deixar a zona de rebaixamento. O próximo jogo do Grêmio será neste domingo (14), em Caxias do Sul, contra o Operário (PR), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.



O triunfo mineiro, inclusive, teve direito à “lei do ex”, uma vez que Ramiro abriu o placar. Por outro lado, o Imortal teve mais uma atuação ruim na Série A e ainda teve o zagueiro Kannemann expulso no início da segunda etapa. O Grêmio começou bem e Edenilson teve uma grande chance logo aos sete minutos. Cristaldo deu passe milimétrico para o meia, que entrou sozinho na área e bateu rasteiro para difícil defesa de Anderson.





Apesar do susto, a Raposa logo controlou o jogo e resolveu a partida em dois minutos. Após cruzamento da direita, Ramiro, ex-Grêmio, ganhou da marcação de Reinaldo e abriu o placar de cabeça. Na saída de bola errada de Marchesín, o Cruzeiro avançou em meio a defesa gremista desorganizada e Arthur Gomes, de fora da área, ampliou. Em seguida, Matheus Pereira chutou por cima do gol e quase fez o terceiro.



Insatisfeito com a atuação da equipe, o técnico Renato Portaluppi voltou do intervalo com quatro alterações e tentou diminuir o prejuízo na segunda etapa. Assim, os momentos iniciais do segundo tempo até foram equilibrados, mas tudo ficou ainda mais complicado quando Kannemann recebeu um cartão vermelho logo aos 11 minutos. O Tricolor quase diminuiu em finalização perigosa de Nathan Fernandes, um dos jogadores que saíram do banco. Por fim, a Raposa conseguiu controlar o resultado e saiu de campo com os três pontos.



O Cruzeiro chegou à segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e ainda contou com o tropeço do Athletico-PR nesta rodada para entrar no G-6. Assim, a Raposa está em 6º lugar, com 26 pontos. Já o Grêmio chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória na Série A.

CRÉDITOS IMAGENS: PREMIERE



Ficha técnica



— Escalação do Grêmio: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins (Du Queiroz), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Edenílson (Galdino); Cristaldo (Pepê), Gustavo Nunes (Alysson) e Pavón (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Portaluppi.



— Escalação do Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki (Villalba); Lucas Romero (Filipe Machado), Ramiro e Barreal; Matheus Pereira (Matheus Vital), Gabriel Veron (Vitinho) e Arthur Gomes (Robert). Técnico: Fernando Seabra.



— Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, Luiz Claudio Regazone, Carlos Henrique Alves de Lima e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.