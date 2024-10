WhatsApp: Gemini, a inteligência artificial do Google, poderá enviar mensagens e fazer chamadas no aplicativo; veja como funciona

O Google está expandindo as capacidades da sua inteligência artificial Gemini, integrando ela a aplicativos populares como WhatsApp, Spotify e Google Mensagens. Essa junção permitirá que os usuários interajam com esses aplicativos por meio de comandos de voz e texto, utilizando a IA para enviar mensagens, fazer chamadas e controlar a reprodução de músicas.



As novas extensões do Gemini ainda estão em fase de testes e foram descobertas na versão beta 15.40.31.29 do aplicativo Google para Android pelo leaker Assemble Debug e divulgado pelo site Android Authority. Ainda não há previsão para a liberação oficial das funcionalidades para todos os usuários.



Vale ressaltar que o Gemini não será a primeira inteligência artificial a marcar presença no WhatsApp. O Copilot, da Microsoft, e a Meta AI, da Meta, já estão disponíveis no aplicativo de mensagens, oferecendo funcionalidades como geração de textos e imagens, tradução e resumo de conversas.





Como funciona?





Com a nova extensão para WhatsApp e Google Mensagens, o Gemini poderá enviar mensagens e fazer chamadas para contatos específicos. O usuário poderá, por exemplo, pedir ao Gemini para “enviar uma mensagem para [nome do contato] no WhatsApp” ou “ligar para [nome do contato] usando o Google Mensagens”. A IA então abrirá o aplicativo correspondente e realizará a ação solicitada, com a necessidade de confirmação do usuário antes do envio da mensagem ou da ligação.



A extensão para o Spotify permitirá que os usuários controlem a reprodução de músicas por meio de comandos de voz. Será possível pedir ao Gemini para tocar músicas, artistas ou playlists específicas, além de controlar funções como pausar, reproduzir e avançar faixas. Essa funcionalidade estará disponível tanto para usuários gratuitos quanto para assinantes do Spotify Premium.





O Gemini aprenderá as preferências do usuário em relação aos aplicativos utilizados para cada ação. Por exemplo, quem costuma usar o WhatsApp para se comunicar com um determinado contato, o Gemini automaticamente utilizará o aplicativo de comunicação para enviar mensagens ou fazer chamadas para esse contato.



Além dessas novidades, os usuários também terão controle total sobre o comportamento do Gemini, podendo escolher qual extensão utilizar para cada ação, desativar extensões indesejadas e gerenciar as preferências de aprendizado da IA. As novas extensões da ferramenta representam uma transição gradual do Google Assistente para o Gemini como principal plataforma de IA da empresa. Anteriormente, muitas dessas funções eram realizadas pelo Google Assistente, mas agora estão sendo transferidas para o Gemini, que oferece uma experiência mais integrada.