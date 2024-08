A aluna Taciane Carvalho, do CIEP Virgilino Jayme Zinn, brilhou nos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS), conquistando a medalha de ouro no Atletismo. A vitória ocorreu hoje, 30 de agosto, em Santa Cruz do Sul, durante as competições da etapa da 24ª Coordenadoria de Educação. O desempenho de Taciane destaca o talento e a dedicação dos jovens atletas de Cachoeira do Sul, que seguem representando com excelência suas escolas na competição.

