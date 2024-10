Afubra promove Jantar Beneficente em comemoração aos 20 Anos: Entrevista com Márcio Vasconcelos.

No início da tarde desta quarta-feira, o comunicador da Rádio Vale, Francis Soares, entrevistou Márcio Vasconcelos, colaborador da Afubra, para divulgar o evento beneficente em comemoração aos 20 anos da entidade. O evento ocorrerá no dia 29 de novembro no CTG Tropeiros, com um jantar festivo ao custo de 50 reais por pessoa, cuja arrecadação será totalmente destinada ao Asilo Nossa Senhora Medianeira.

Durante a entrevista, Márcio também destacou as ofertas especiais disponíveis na Afubra, especialmente no setor de jardinagem, além de discutir o serviço de instalação de placas solares. Ele enfatizou as vantagens dessa tecnologia para reduzir os custos com energia elétrica, promovendo uma alternativa sustentável e econômica para os consumidores.

O evento beneficente e as iniciativas da Afubra reforçam o compromisso da empresa com a comunidade, contribuindo para causas sociais e incentivando práticas sustentáveis.

ASSISTA A ENTREVISTA NO LINK ABAIXO:

https://www.facebook.com/valefm99.1/videos/438932402549010