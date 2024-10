Quinta-feira será ensolarada no RS

O sol aparece com nuvens no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, entretanto espera-se que no decorrer do dia ingresse nebulosidade. Da tarde para a noite, nuvens altas devem ser observadas em todo o Estado.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 15° e 25° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.



Na Metade Oeste, o aumento da nebulosidade vai ser maior e não se afasta até precipitação fraca e isolada.

A quinta-feira começa amena e até um pouco fria para a metade de outubro em algumas cidades. Podem se formar bancos isolados de neblina ou nevoeiro ao amanhecer. A tarde será agradável na maioria das cidades gaúchas com aquecimento maior no Noroeste e no Norte do Estado.

Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina

| Foto: Leandro Maciel / CP