Alan Patrick tem lesão confirmada e ficará afastado por cerca de dois meses

O Inter de Roger Machado terá que superar a crise que se abateu sobre o vestiário colorado após a queda da Copa Sul-Americana sem Alan Patrick. O meia deixou o gramado no final da partida contra o Rosario Central, na noite de terça-feira, mancando e, nesta quarta-feira, o clube confirmou que ele sofreu um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo, lesão que o afastará por pelo menos dois meses dos campos.





Ou seja, Alan Patrick pode desfalcar o Inter por até mais de dez rodadas do Campeonato Brasileiro, competição que resta na temporada, dependendo da marcação das partidas atrasadas pelas enchentes e do tempo de recuperação.



“O grupo está ferido. A nossa vida, como foram as palavras do Roger dentro do vestiário, requer recomeçar o mais rápido possível. A gente tem de encontrar soluções de virar a chave. Tem custado muito caro cada erro nosso. Então é difícil encontrar respostas. O torcedor está frustrado, a gente também fica, no vestiário fica um clima de velório”, afirmou o jogador, após a partida.











Correio do Povo