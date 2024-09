Colisão entre dois veículos no trevo do Horbach deixa ao menos uma pessoa ferida em Cachoeira do Sul

Na tarde desta sexta-feira, 20 de setembro, por volta das 17h30, uma colisão envolvendo um Fiat Siena e um Volkswagen Gol quadrado foi registrada no trevo do Horbach, localizado na Avenida Marcelo Gama, em Cachoeira do Sul.

Segundo testemunhas, o condutor do Gol, um senhor que ainda não teve a identidade revelada, teria cortado a frente do Fiat Siena, que transportava uma família. O impacto deixou o motorista do Gol com ferimentos mais graves, sendo encaminhado ao Hospital de Caridade e Beneficência (HCB) para atendimento médico. Já os ocupantes do Fiat Siena, apesar do susto, conseguiram caminhar até a ambulância e não apresentavam ferimentos aparentes graves.

A Brigada Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e prestaram atendimento no local. O trânsito na área foi parcialmente interrompido para o socorro das vítimas, gerando lentidão no fluxo de veículos. As autoridades seguem investigando as causas do acidente.

Fotos: Rafael Bordignon