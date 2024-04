Baile solidário de Novo Cabrais e festa de Lagoa Bonita do Sul movimentam o fim de semana

O fim de semana foi agitado em Novo Cabrais com o Baile Beneficente Faça uma Criança Feliz. A festividade, animada ao som da banda Scala de Santa Cruz do Sul, reuniu um público aproximado de 150 pessoas na noite deste sábado (13) no CTG Presilha Pampeana.

O evento beneficente, promovido pelo Grupo de Amigas Voluntárias, tem como objetivo arrecadar fundos para reverter para a compra de brinquedos para as crianças da comunidade no Natal Luz e Encanto. O público prestigiante foi agraciado com uma noite repleta de música e dança animadas, uma variedade de comidas e bebidas e, acima de tudo, solidariedade.

O baile contou com a presença de autoridades municipais, incluindo o prefeito Leodegar Rodrigues, a secretária de Trabalho e Assistência Social, primeira-dama Dameane Rodrigues, corte de soberanas, composta pela rainha Bruna Vieira Massierer e princesas Stéfani Fleck Ribeiro e Éllen de Moura, membros do grupo de voluntárias e equipe organizadora.





Em Lagoa Bonita do Sul

Novo Cabrais também foi representado em Lagoa Bonita do Sul, no Coquetel e Baile em comemoração ao Aniversário de 28 anos de Emancipação e 24 anos de Administração do município.

O evento, ocorrido na noite da última sexta-feira (12), contou com a presença do chefe do administrativo cabraisense Leodegar Rodrigues, da primeira-dama Dameane Rodrigues e soberanas. A comitiva foi recepcionada pelo prefeito de Lagoa Bonita do Sul, Luiz Francisco Fagundes (Luizinho) e primeira-dama Noêmia Fagundes e soberanas, rainha Thaila Fernanda de Melo e princesas Amanda Letícia Faber e Kauani Ketlyn dos Santos.

Além das festividades, ocorreu também a reunião da Associação dos Municípios do Centro Serra (AMCSerra), evidenciando a união e colaboração entre as cidades da região. O jantar e interação dos representantes municipais foram seguidos por um animado show nacional com Adson e Alana e a Banda CosmoExpress, realizado no Ginásio Bonitão.

O encerramento das festividades se deu no domingo (14), com a realização da tradicional domingueira no Parque de Eventos do município.

Soberanas de Novo Cabrais prestigiam coquetel e baile de aniversário de Lagoa Bonita do Sul na noite da última sexta-feira (12). Fotos: Divulgação

Texto: Gabriel Rodrigues

Edição: Assessoria de Imprensa