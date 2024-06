Cachoeira ganhará uma nova ambulância para o Samu

A Prefeita Angela Schuh e o Secretário Municipal da Saúde, Daniel Rigon, estarão nesta sexta-feira (14) em Porto Alegre participando da cerimônia de entrega de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) para diversos municípios do Rio Grande do Sul.



Cachoeira do Sul foi contemplada um veículo novo. A solenidade será às 13h30min no pátio do Centro Administrativo do Grupo Hospitalar Conceição e será acompanhada pela Ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima e pelo Ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta. Hoje, Cachoeira do Sul tem apenas uma ambulância para o Samu.













Patricia Miranda