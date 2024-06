A obra de literatura infantil “A Colecionadora de Palavras”, do cachoeirense Tiago Prates Sabin, será distribuída para as 18 escolas de educação infantil de Cachoeira do Sul. O autor fez a doação de um livro por escola. Na história, uma abelha coleciona palavras que despertam bons sentimentos em outros animais.



A Secretaria Municipal de Educação pretende realizar uma atividade com o escritor no aniversário da SMEd, em julho.



As ilustrações do livro são do artista Luciano Rodrigues.











Eloisa Uliana