Obra de acesso ao ginásio da EMEF Getúlio Vargas em fase de finalização

A obra de cobertura da calçada e rampa de acesso do ginásio da EMEF Dr. Getúlio Vargas está em fase de finalização pela empresa Michels Incorporações – DM, vencedora da licitação.

A obra teve investimento de R$63.690,00, através de emenda do vereador Magaiver Dias.

Com o investimento em infraestrutura, a Escola resolverá um problema de deslocamento dos alunos do prédio onde ficam as salas de aula até o ginásio de esportes, especialmente em dias de chuva, dando mais conforto e segurança à comunidade escolar.