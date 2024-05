Fenarroz lança filme institucional da 24ª edição da Feira

A Agência Okta, responsável pela comunicação e marketing da Feira Nacional do Arroz (Fenarroz), lançou neste final de semana o filme institucional da 24ª Fenarroz, que ocorrerá de 28 de maio a 2 de junho no Parque da Fenarroz, em Cachoeira do Sul.

O filme foi produzido por Mirela Kruel, diretora e roteirista de filmes, conhecida por dirigir cenas documentais para a abertura da novela ‘Amor de Mãe’ da Rede Globo em 2020. Com uma trajetória premiada no cinema autoral independente, ela entrega em agosto deste ano a série ‘Escritoras e Cidades’ ao Canal Arte 1. Atualmente, Mirela é também a secretária de cultura de Cachoeira do Sul.

Em suas próprias palavras, Mirela Kruel expressa o orgulho e o desafio do projeto: ‘Para mim foi uma honra o convite para roteirizar e produzir os filmes da Fenarroz 2024. A Fenarroz tem seu lugar na história de Cachoeira do Sul, na história e nos avanços do Agro, mas também acompanhou os avanços da cultura e da vida dos cachoeirenses.’

Ela acrescenta, ‘Quanto aos filmes, fui muito bem direcionada pela Agência Okta e pela equipe executiva da Fenarroz, principalmente em relação ao roteiro desejado, mostrando nossa gente, nossa produção e a qualidade de nossa terra. Procurei como parceiro para este trabalho a Muti Produtora, que produziu junto comigo o filme ‘Vem IFFar’. Temos sintonia e troca, o que enriqueceu o projeto.’

Este lançamento, que inicia nas plataformas digitais e em maio na RBS TV, não é apenas um marco para a Fenarroz, mas também uma celebração do talento local e da rica cultura agropecuária da região.