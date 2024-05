Prefeitura garante que não haverá fechamento serviços na Saúde

A prefeita Angela Schuh recebeu nesta sexta-feira o presidente do Conselho Municipal da Saúde (CME), Luis Aníbal Machado, junto com integrantes do colegiado, o superintendente do HCB, Luciano Morschel, e o presidente da Câmara de Vereadores, Ronaldo Trojahn. As principais pautas foram as informações sobre fechamento de unidades de saúde e quais as futuras ações do governo para enfrentamento ao aumento da procura por atendimento com a chegada do inverno.

Já no início de sua fala a prefeita garantiu ao grupo que não haverá fechamento de serviços e nem de postos de saúde. Angela explanou aos conselheiros os esforços da Prefeitura com relação a diminuição de despesas após emissão de certidão pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) que aponta que o Município está com 64,95% de comprometimento com a folha depois da inclusão dos recursos repassados ao HCB serem entendidos como gastos com pessoal. “Já demitimos 16 CCs e foram cortadas horas extras, diárias e cursos. Em breve ainda devemos fazer cortes em FGs e majorações”, explicou.

AÇÕES IMEDIATAS – Os conselheiros perguntaram quais as ações concretas o Município pretende implantar para resolver a atual situação da Saúde no Município, tanto na atenção básica quanto junto ao atendimento na UPA. De acordo com Luciano Morschel, a UPA tem atendido de 150 a 220 pessoas por dia e chegou a atender até 260, números que extrapolam a capacidade de atendimento dos profissionais. Anibal destacou que a grande preocupação do conselho é com a vida e por isso o grupo busca respostas para problemas seguidamente relatados pela comunidade.

O Secretário da Saúde, Daniel Rigon, explicou que a pasta já está em tratativa para a contratação de uma empresa para prestação de serviço médico para poder aumentar as horas diárias de atendimento nos postos, diminuindo assim a procura principalmente pela UPA.

As ações previstas

– Implantar uma 3ª equipe na UPA no período de inverno (em estudo)

– Terceiro turno em três unidades de saúde (das 17h às 21h), na EAP Central, Centro Social Urbano e Marina – previsão entrar em funcionamento até o final do mês de maio

– Garantia de não fechamento de serviços e unidades de saúde