Chuva torrencial causa transtornos em Venâncio Aires

Chuva torrencial registrada na tarde desta segunda-feira, 29, causa transtornos em Venâncio Aires. Grande acúmulo de água causou diversos pontos de alagamentos em ruas centrais da cidade, principalmente na parte baixa da área urbana.

Chama atenção o grande acumulado em poucos instantes. Autoridades também acompanham a situação do arroio Castelhano, tendo em vista o grande volume de chuva na parte mais alta do leito do rio.

Na rua Jacob Becker, em frente ao Estádio Edmundo Félix, a água alcançou mais de 50 centímetros, inclusive adentrando no pátio da Brigada Militar. Além disso, diversos outros pontos tiveram registros de alagamentos.

A reportagem também acompanhou em vários trechos, que a água estava saindo de bueiros, que não conseguem realizar o escoamento.









