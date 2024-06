CIEE divulga colocação final do processo seletivo para estagiário da Câmara

O Centro Integrado Empresa Escola (CIEE) divulgou nesta quarta-feira a colocação final dos candidatos que participaram do processo seletivo para estagiário de nível médio e superior na Câmara de Vereadores.

A lista está disponível no link: www.cachoeiradosul.rs.leg.br/concursos-e-processos-seletivos

As provas seriam realizadas no dia 30 de abril, mas, devido às enchentes que atingiram o Estado do Rio Grande do Sul, foi transferida para o dia 11 de junho.

A carga horária do estágio é de seis horas diárias e 30 semanais, conforme a Lei Federal nº 11.788/2008.