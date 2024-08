Seminarista Vanuti Cremonese será ordenado Diácono em missa na Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Cachoeira do Sul. 

No próximo domingo, 4/08, o seminarista Vanuti Cremonese será ordenado diácono em uma solene missa na Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Cachoeira do Sul. A celebração, que coincidirá com o Dia do Padre, está marcada para as 15h30 e promete reunir a comunidade local em um momento de fé e devoção.

A jornada de Vanuti Cremonese rumo ao diaconato e, futuramente, ao sacerdócio, é marcada por um profundo processo de discernimento e dedicação. “É um desejo de servir inspirado no Bom Pastor, que é meu lema diaconal e, certamente, seguirá como lema sacerdotal”, explica Vanuti.

Atualmente, Vanuti desempenha atividades pastorais no Seminário Menor em Cachoeira do Sul, onde acompanha os seminaristas ao lado do reitor Padre Nildo. Sua formação incluiu o ensino fundamental e médio no Seminário Menor, seguido por quatro anos de Filosofia e quatro anos de Teologia em Santa Maria.

Refletindo sobre os desafios de sua formação, Vanuti destaca a importância da dimensão prática na consolidação de seu aprendizado teórico. “O grande desafio é conciliar essa teoria com a prática pastoral”, comenta.

Quanto à transição para o sacerdócio, Vanuti vê essa fase como uma preparação contínua. “Minha expectativa é ser uma presença de Deus junto às pessoas, em todos os momentos de suas vidas”, afirma.

Vanuti também enfatiza a importância da oração e do apoio da família e amigos na manutenção do equilíbrio entre a vida espiritual e as responsabilidades diárias. “Sem oração, não temos forças para seguir na caminhada pastoral e vocacional”, diz.

Para os jovens que consideram a vocação religiosa, Vanuti aconselha: “Ouçam a voz de Deus através da oração e da vida comunitária. É um processo de acompanhamento e discernimento”, conclui.

A ordenação de Vanuti Cremonese como diácono marca um passo significativo em sua jornada de fé e serviço à Igreja, sendo um momento de celebração e renovação espiritual para toda a comunidade.