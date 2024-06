Coudet reconhece a falta de eficiência do Inter e lamenta pela lesão de Alan Patrick.

Na noite de quinta-feira (13), o Inter empatou em 0 a 0 com o São Paulo pela oitava rodada do Brasileirão. Após o jogo, o técnico Eduardo Coudet expressou sua decepção com o resultado, ao mesmo tempo em que mencionou as ausências de Borré, Valencia e Alario no setor ofensivo.

— Foi um jogo muito intenso, com ambas as equipes buscando ser protagonistas. Foi uma partida equilibrada, onde o resultado poderia ser decidido por um lance. Enfrentamos dificuldades devido às ausências, mas precisamos superá-las. Sentimos a falta de outro atacante. Lucca teve poucos minutos em campo e era o nosso único atacante — ressaltou Coudet, referindo-se à perda de Alan Patrick nos primeiros três minutos do jogo:

— Apesar de termos perdido um dos nossos jogadores importantes (Alan Patrick), conseguimos competir. Estamos progredindo. Todos estão contribuindo.



Coudet elogiou a performance do São Paulo sob o comando de Luis Zubeldía, destacando que a equipe ainda não foi derrotada, acumulando oito vitórias e três empates.



Ele enfatizou o desafio de enfrentar um grande rival e expressou sua insatisfação por não ter conquistado a vitória, mas mantém a crença de que a equipe continuará lutando.



O treinador argentino mais uma vez reconheceu a falta de efetividade do ataque colorado, destacando a escassez de finalizações durante a partida. Ele ressaltou que a efetividade nas finalizações é um déficit da equipe e que estão trabalhando constantemente para melhorar nesse aspecto.