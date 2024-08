Estradas do interior de Cachoeira do Sul: Caos e descaso!

As estradas do interior de Cachoeira do Sul seguem em um estado de calamidade, sem qualquer solução por parte da prefeitura municipal. Em meio a buracos e lama, a população é a mais prejudicada. Na imagem, uma van escolar aparece atolada no barro, vítima das péssimas condições da estrada que dá acesso à localidade de Porteira Sete. Este cenário é o retrato do descaso que as famílias do interior enfrentam diariamente.

Segundo o relato desesperado de uma mãe, a situação é tão crítica que os alunos mal conseguem ter duas semanas consecutivas de aula, devido à impossibilidade de chegar à cidade. Até quando o futuro das nossas crianças será deixado à mercê das condições precárias dessas vias?