Defesa Civil terá formação para integrantes dos Núcleos Comunitários

A Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil de Cachoeira do Sul promoverá nos próximos dias 4 e 11 de setembro uma formação básica aos agentes dos Núcleos de Proteção e Defesa Civil Comunitária (NUPDECs) do perímetro urbano do município. A formação será das 19h às 22h, na UAB, e será ministrada pela equipe da Defesa Civil.



A implantação dos NUPDECs é uma ação prevista no Eixo 3 (Ações de Comunicação e Interação do Programa Cachoeira do Sul Resiliente) e prevista na Lei Municipal n° 4.907 de 23 de dezembro de 2022, que cria o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil em Cachoeira do Sul.



Os NUPDECs são organizações comunitárias e voluntárias instituídas de maneira regionalizada com o objetivo de ser uma referência e ligação entre os bairros e comunidades e o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. A capacitação e treinamento de presidentes, dirigentes e voluntários de bairros é o passo fundamental para a implantação dos NUPDECs.



“Vamos fazer a formação para os coordenadores e integrantes dos 10 núcleos para repassar a eles conhecimentos específicos em Defesa Civil importantes durante um evento adverso. Na prática, buscamos que os bairros se organizem para que os moradores tenham o primeiro atendimento dentro da comunidade, sempre contando com o apoio da Defesa Civil”, explica o superintendente Edson das Neves Júnior.



Os NUPDECs:



– Núcleo (01) Bairros: Nova Primavera, Mauá, Augusta e Cristo Rei.

– Núcleo (02) Bairros: Barcelos, Tupinambá, Soares, Rio Branco, Virgilino Jayme Zinn e Bom Retiro

– Núcleo (03) Bairros: Centro, Frota e Carvalho,

– Núcleo (04) Bairros: Gonçalves, Santo Antônio. Fátima, Marques Ribeiro e Aldeia

– Núcleo (05) Bairros: Noêmia, Tibiriçá, Cohab, Eucaliptos e Universitário

– Núcleo (06) Bairros: De Franceschi, Medianeira, São José e Santa Helena

– Núcleo (07) Bairros: Otaviano, Oliveira, Vila Verde, Ponche Verde, Drews e Parque Scopel

– Núcleo (08) Bairros: Volta da Charqueada e Quilômetro Zero

– Núcleo (09) Bairros: Passo do Moura, Quinta da Boa Vista, Preussler, Promorar e Marina

– Núcleo (10) Bairros: Passo da Areia, Vila Leopoldina e Universitário 02