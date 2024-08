Presidente da Fenarroz responde críticas na Câmara de Vereadores.

Na sessão da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, realizada em 19 de agosto, o presidente da Fenarroz, Tomaz Santa Cruz Arbelo Neto, usou a tribuna para esclarecer pontos sobre a última edição da feira e responder às críticas recebidas. Tomaz enfatizou a necessidade de reajustar os rendimentos da feira, explicando que a medida foi tomada com base na inflação acumulada desde 2016, ano do último ajuste. Ele destacou que essa decisão foi essencial para equilibrar as finanças do evento e assegurar sua continuidade.

Tomaz também abordou a baixa movimentação registrada nos primeiros dias da feira, atribuindo-a às condições climáticas desfavoráveis. No entanto, ele ressaltou o aumento significativo das vendas ao final da semana, quando o clima melhorou. “Nos quatro primeiros dias da feira, enfrentamos chuvas e frio intensos, o que impactou as vendas, especialmente no pavilhão dos expositores. Felizmente, fomos agraciados com um lindo sol e temperaturas agradáveis, o que impulsionou as vendas nos últimos dias”, afirmou o presidente.

Tomaz Arbelo Neto também aproveitou a oportunidade para esclarecer um episódio que gerou críticas por parte de alguns vereadores, envolvendo a participação de um grupo de capoeira na Fenarroz. Ele classificou as acusações de que o grupo foi impedido de participar como “maldade e desinformação”. Segundo Tomaz, a comissão executiva da feira jamais teve a intenção de discriminar ou barrar a entrada do grupo. “Sou o legítimo brasileiro, formado com muito orgulho pelas etnias negra e indígena”, destacou Tomaz, relembrando sua própria herança. Ele explicou que o número de participantes informados inicialmente pelo grupo era menor do que o que realmente tentou entrar no parque, o que levou a uma limitação no acesso gratuito. No entanto, foi oferecido um desconto de meio ingresso para os demais membros que ultrapassaram o número combinado. “Em momento algum houve discriminação ou má-fé por parte da comissão. Ocorreu uma falha de comunicação, e todos os demais participantes tiveram a oportunidade de entrar com desconto de meio ingresso”, esclareceu o presidente.

Ao encerrar sua fala, Tomaz fez um convite aos vereadores para se envolverem mais diretamente na próxima edição da Fenarroz. “Gostaria muito de contar com a participação efetiva desta Casa na comissão executiva da 25ª Fenarroz. Juntos, podemos realizar uma feira ainda mais pujante, forte e aguerrida,” concluiu.