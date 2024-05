Forte chuva suspende aulas nas escolas municipais interior

A Secretaria Municipal da Educação informou na noite desta segunda-feira (29) que as aulas nas escolas do interior estão suspensas nesta terça-feira (30) devido às fortes chuvas.

A medida atinge 13 escolas, 10 delas localizadas na zona rural e três consideradas dentro do perímetro urbano, mas com linhas que passam pelo interior (EMEF Jenny Figueiredo, Honorato de Souza Santos e Taufik Germano). Ao todo serão afetados cerca de 940 estudantes.

A medida foi tomada para garantir a segurança dos estudantes e professores. A expectativa é de que as aulas sejam retomadas na quinta-feira, um dia após o feriado de Dia do Trabalhador. Se não for possível, a Secretaria de Educação fará novo comunicado.