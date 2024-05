TEMPORAL I Defesa Civil emite boletim na noite desta segunda-feira.

Boletim Defesa Civil 29/04/24 – 21h O Município está sendo afetado por um evento adverso denominado “Chuvas Intensas” com o risco de movimentação de massa. Este tipo de evento gerou um alerta para risco moderado emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN), deixando em alerta de risco 760 moradias e cerca de 3.365 pessoas em Cachoeira do Sul. Nesta segunda-feira a Defesa Civil interditou preventivamente uma moradia no Bairro Cristo Rei onde o morador foi alojado em casa de familiares.Os acumulados de chuvas nas últimas 72 horas chegaram a 147 mm e os alertas indicam a continuidade de altos volumes de chuva até a próxima quinta-feira.Nesta segunda-feira a Defesa Civil realizou 26 atendimentos nos bairros Cristo Rei, Bom Retiro, Quinta, Funcap, Marina, Barcelos, Mauá e Frota. Para as residências com infiltração, foi cedido lona para proteção dos móveis. JACUÍ – O nível do Rio Jacuí atingiu às 17h30min desta segunda-feira a cota de 19,02 m a montante e 18,20 m a jusante, subindo 3,4 cm/h, com tendência de continuar subindo. A cota de alerta para inundação é de 21,50 m. Importante em decorrência de falta de luz, a Secretaria de Saúde suspendeu a dispensação de medicamentos no Centro de Saúde Princesa do Jacuí localizado na Avenida Brasil. A Secretaria de Saúde também realizou a transferência de vacinas depositadas no prédio para evitar perda de insumos.

O que foi registrado até 21h desta segunda-feira Movimentação de Massa:

02Queda de muro:

01Queda de árvore:

01Queda de poste:

01Colapso de drenagem pátios: 03Colapso de drenagem áreas públicas:

06Interdição de vias cidade: 03Interdição de via interior: 01Infiltração de telhados:

06Interdição prédio público: 01Interdição moradia:

01 Em caso de emergência ligue193 – Corpo de Bombeiros995358310 – Defesa Civil_________________________