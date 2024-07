Grêmio vence Fluminense na volta ao RS e alivia crise no Brasileirão

A volta ao Rio Grande do Sul deu resultado. Neste domingo, o Grêmio jogou o suficiente e venceu o Fluminense por 1 a 0, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o gol de Gustavo Nunes, o Tricolor voltou a vencer na competição nacional após sete rodadas, chegou aos 10 pontos, mas segue na zona de rebaixamento.



Os comandados de Renato Portaluppi voltam a campo na quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Palmeiras, pela 14ª rodada do Brasileirão, no Centenário. Já o Fluminense, afundado na lanterna com apenas seis pontos, encara o Inter, também na quinta-feira, às 20h, no Maracanã.



Pouca inspiração e tudo igual no placar

Pressionado pela sequência de sete jogos sem vencer, o Grêmio começou com maior presença ofensiva. Aos 6, Reinaldo recebe pela esquerda e chutou para a defesa de Fábio. Dois minutos mais tarde, Gustavo Nunes obrigou boa intervenção do goleiro do Fluminense no canto esquerdo. Após o ímpeto inicial, o Tricolor caiu de produção e passou a chegar em jogadas esporádicas. Aos 25, em contragolpe, Pavón recebeu de Cristaldo, avançou e chutou longe da meta de Fábio.



Acuado na defesa e sem conseguir trabalhar a bola no meio-campo, o Fluminense pouco incomodou na etapa inicial. Na única finalização, aos 37, Terans fez Marchesín trabalhar em cobrança de falta. Os minutos finais foram de pressão tricolor. Aos 43, Reinaldo cruzou e Pepê desviou de cabeça para fora. Três minutos mais tarde, Pavón soltou a bomba do bico da grande área e Fábio voou no ângulo direito para fazer grande defesa.



Vitória na volta ao Rio Grande do Sul

Com a marcação mais adiantada, os cariocas voltaram melhores para o segundo tempo. Em menos de cinco minutos, Gabriel Pires e Cano conseguiram finalizações contra a meta de Marchesín. Na primeira chegada, o Grêmio abriu o placar. Aos 15, Cristaldo fez bom passe em profundidade para João Pedro pela direita. O lateral tocou para trás e Gustavo Nunes estudou as redes de Fábio: 1 a 0.



Na frente do marcador, o Tricolor gaúcho recuou e passou a tentar especular em contra-ataques. O Fluminense, por sua vez, ocupou o campo de ataque, mas sem criar grandes chances. O técnico interino Marcão promoveu as entradas de Ganso e John Kennedy, mas não surtiu nenhum efeito.



Aos 34, Reinaldo chutou para boa defesa de Fábio. Nos minutos finais, Lucumí, que havia entrado no intervalo, foi expulso e deixou a situação gremista ainda mais confortável. Nos acréscimos, Nathan Fernandes quase ampliou, mas o goleiro do Fluzão salvou. Vitória dos gaúchos após sete rodadas e festa dos mais de oito mil torcedores presentes no gelado Centenário.



Campeonato Brasileiro – 13ª rodada



Grêmio 1

Marchesín; João Pedro, Geromel, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi (Natã), Pepê (Galdino), Edenilson (Carballo) e Cristaldo (Du Queiroz); Gustavo Nunes e Pavón (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Portaluppi.



Fluminense 0

Fábio, Samuel Xavier, Marlon (Kauãn Elias), Antônio Carlos e Marcelo (Diogo Barbosa); Thiago Santos, Martinelli, Gabriel Pires (Ganso) e Terans (Lucumí); Keno e Cano (John Kennedy). Técnico: Marcão (interino)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG-Fifa)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG-Fifa)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-Fifa)

Data e hora: 30 de junho, domingo, às 16h

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)