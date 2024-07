Inter sai na frente, mas permite o empate do Criciúma no Heriberto Hülse

Jogando no estádio Heriberto Hülse, o Inter saiu na frente, mas recuou e permitiu o empate do Criciúma, na noite deste domingo. O empate por 1 a 1 mantém os colorados em um zona intermediária da tabela do Brasileirão. Na próxima quinta-feira, o time volta a campo para enfrentar o Fluminense, atual lanterna, no Maracanã.



Sem muitas alternativas, Eduardo Coudet apostou em Lucca Drummond para começar a partida. E o centroavante de 20 anos, formado na base do São Paulo, deu conta do recado. Apesar da pouca presença ofensiva do time colorado, ele fez o seu papel chamando a atenção dos zagueiros do Criciúma e participando das jogadas do Inter.



O gol colorado, inclusive, teve a sua participação. Aos 39 minutos, Lucca Drummond recebeu passe de Thiago Maia e cruzou rasteiro para o meio da área, onde Bruno Henrique apareceu e arrematou para as redes. Em um confronto de poucas chances, o Inter aproveitou a única que teve no primeiro tempo.



O jogo seguiu concentrado no meio-campo, mas teve mais lances ofensivos, principalmente para o Criciúma, na etapa final. Aos 9 minutos, Felipe Matheus chutou forte da intermediária, a bola desviou e obrigou Fabrício a fazer uma defesa complicada. Depois, aos 19, Marcelo Hermes quase marcou de cabeça. Depois, aos 27, Fabrício salva o Inter mais uma vez, agora após chute de Éder. De tanto tentar, o Criciúma conseguiu o empate aos 33 minutos com Claudinho.





CAMPEONATO BRASILEIRO – 13º RODADA



Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco (Eder); Barreto, Newton (Fellipe Mateus), Allano (Bolasie), Matheusinho (Higor Meritão) e Marcelo Hermes; Arthur Caíke (João Carlos). Técnico: Cláudio Tencati.



Inter: Fabrício; Igor Gomes, Vitão, Fernando e Renê; Rômulo, Thiago Maia (Aránguiz), Bruno Henrique (Gustavo Prado) e Alan Patrick; Lucca Drummond (Hyoran) e Wanderson. Técnico: Eduardo Coudet.



Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães. Local: estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Gols: Bruno Henrique (39’/1ºT).