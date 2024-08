Homem é encontrado morto em praça no Bairro De Franceschi

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira em uma praça localizada no Bairro De Franceschi, na zona norte de Cachoeira do Sul. A Brigada Militar rapidamente isolou a área e acionou a Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Foto: Fatos 24h.



De acordo com informações preliminares, a causa da morte é considerada natural. Testemunhas relataram que o homem costumava passar boa parte do tempo consumindo bebidas alcoólicas no local. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes.