Horóscopo: Confira o que os astros lhe reservam para esta quarta-feira, dia 16

Áries: evite os excessos, ariano. Use a sua intuição de forma leve a harmônica, percebendo melhor as pessoas.



Touro: olhe para dentro, taurino. Ainda que o dia seja agitado, separe um momento para cuidar de você.



Gêmeos: evite falar demais e esteja preparado para lidar com as pessoas, geminiano. Só cuidado com a pressa.



Câncer: é hora de fazer o que precisa ser feito, mas ter sabedoria de cobrar na medida certa, canceriano. O céu pede mais paciência.



Leão: cuidado com discussões desnecessárias, leonino. O céu pede mais interação e também mais tolerância com divergências.



Virgem: você está com a intuição afiada, mas precisa usar isso de forma estratégica, virginiano. Esteja atento com quem você decide dividir seus planos.



Libra: seja direto e prestativo, mas também saiba impor limites, libriano. É preciso saber trocar com as pessoas de forma devida.



Escorpião: concentre-se nos seus afazeres, escorpiano. O céu pede mais atenção com o seu cotidiano.



Sagitário: seja otimista, mas tenha cuidado para não fazer promessas vazias, sagitariano. Use a criatividade, mas procure manter uma boa dose de realismo.



Capricórnio: preserve-se, capricorniano. O dia promete ter muitas demandas, mas você precisa saber poupar energias.



Aquário: evite desperdiçar a sua energia à toa, aquariano. O céu pede mais atenção ao que for realmente importante.



Peixes: seja econômico e extraia o melhor dos seus recursos, sejam eles materiais ou de tempo. É preciso saber o que é prioridade nesse momento.