Mulheres Rurais recebem o projeto “Jornada de Autocuidado e Autoconhecimento”

A localidade do Rincão dos Kiffer, interior do município, recebeu na tarde da última quinta-feira, 27, o Projeto “Jornada de Autocuidado e Autoconhecimento”, de iniciativa da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher, que contou com a parceria da EMATER/Ascar.



O encontro aconteceu no Espaço Terapêutico Jardim Secreto e contou como tema “Gestão Emocional”, abordado pela profissional convidada, Elisiane De Freitas Bulsing Borba, psicóloga, trabalha com prática baseada em evidências, é especialista em terapia cognitivo-comportamental, pós-graduanda em psicopatologia e tem formação em habilidades terapêuticas e tratamento com protocolo de Oxford.